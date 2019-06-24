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Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте

Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
20:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наша пара по последнего претендовала на чемпионство Европейских игр.

Украинская пара Антон Давиденко и Николай Просторов завоевала серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на Вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.

Фаворитами перед соревнованиями считались россияне и хозяева белорусы, но обе пары упали и в итоговом протоколе оказались на последних местах.

Зато украинцы показали отличное выступление и лишь помарка при приземлении испортила общее впечатление и лишила их 0.5 балла, что, как потом оказалось, не позволило Давиденко и Просторову выиграть золото - их результат 51,350 баллов.

Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов

Наша пара удерживала первое место до выступление последней пары, но поляки Лукаш Яворски и Артур Закревски избежали серьезных ошибок и сенсационно выиграли золото, опередив украинцев на 0,1 балла, а наша пара также неожиданно стала второй.

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Европейские игры, Европейские игры-2019, Синхронный прыжки.
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