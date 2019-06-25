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Бех-Романчук: Прыгалось очень интересно, поскольку очень интересный формат

Бех-Романчук: Прыгалось очень интересно, поскольку очень интересный формат
12:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка с нетерпением ждет продолжения командных соревнований на Европейских играх.

Бронзовый призер Европейских игр в прыжках в длину Марина Бех-Романчук после официального награждения призналась, что рассчитывала на более высокий результат в индивидуальных соревнованиях.

"Прыгалось очень интересно, поскольку очень интересный формат. Не очень он легкий и комфортный, как мы привыкли всегда выступать. Но все равно была ожесточенная борьба, поединки, и это было что-то необычное.

Результатом не скажу, что довольна, поскольку хотелось больше и стремилась к большему, и не на такой результат рассчитывала. Но рада и этому, медаль – есть медаль.

Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов

Дальше, думаю, там будет легче, поскольку и посильнее сборные приходят, и там будет борьба только за сборную. Я люблю, когда в секторе идет непосредственная борьба между нами, когда все сильные конкуренты рядом со мной. Это заводит и мотивирует. Это абсолютно другой режим.То есть я четко буду понимать, что мне нужно приносить очки и баллы для своей команды. Это уже не будет вариант, который был вчера, что нужно было прыгать и за команду, и хотелось свою личную медаль. То есть мне приходилось чем-то жертвовать. Послезавтра мы будем выкладываться уже в чисто командной борьбе", - рассказала Марина Бех-Романчук.

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Легкая атлетика, Европейские игры, Марина Бех-Романчук, Европейские игры-2019.
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