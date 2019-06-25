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Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград

Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На Европейских играх в Минске сегодня разыграют 8 комплектов наград.

Участники II Европейских игр в Минске (Беларусь) во вторник, 25 июня, разыграют 8 комплектов наград в 6 видах спорта.

Победители и призеры в четвертый медальный день Европейских игр определятся в велоспорте (индивидуальные шоссейные гонки с раздельным стартом), дзюдо (смешанные команды), прыжках на батуте (женские синхронные прыжки и индивидуальные прыжки у мужчин), спортивной аэробике (групповые упражнения), настольном теннисе (смешанный парный разряд) и пулевой стрельбе (малокалиберная винтовка).

Кроме того, состоятся предварительные соревнования по вольной борьбе, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, боксу, пляжному футболу (Украина в группе В сыграет с Италией).

Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград.

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Минск, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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