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Российских биатлонистов дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

Российских биатлонистов дисквалифицировали на 4 года из-за допинга
13:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

«Печёнкин и Чернышов могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства после проверки базы данных московской лаборатории», — сообщил источник.

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30 августа 2018 года стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. Подозреваемыми оказались Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Решение по делам Слепцовой и Устюгова пока не принято.

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Биатлон, Допинг, Новости спорта, Новости биатлона.
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