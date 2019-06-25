Дуброва: Билодед и Зантарая подтвердили высокий класс

Новости спорта: Виталий Дуброва прокомментировал выступление украинских дзюдоистов на Европейских играх в Минске.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва считает, что личные соревнования II Европейских игр в Минске стали успешными только для двух спортсменов национальной команды – Дарьи Белодед и Георгия Зантарая, которые, напомним, завоевали золотые медали.

Остальные же спортсмены, по его мнению, выступили ниже своих возможностей. Об этом он рассказал корреспонденту XSPORT в преддверии командного турнира.

«Наши чемпионы – Дарья Билодед и Георгий Зантарая – герои, они подтвердили высокий класс. Это при том, что Дарья переболела, и это был только 2-й старт для нее. На Гран-при в Тбилиси она проиграла француженке Клеман, а здесь взяла реванш у нее. В полуфинале проигрывала вазари сербке Николич, но сумела бросить соперницу на иппон. А в финале, как и два года назад, одолела россиянку Долгову. Георгий Зантарая на 7-10 лет старше своих соперников, но его умение мобилизироваться на главные старты снова принесло ему медаль. Он прибавлял с каждой схваткой. В полуфинале он победил молодого грузина Ниниашвили, а в финале – итальянца Медвеса, сделав красивый бросок, от которого все получили эстетическое удовольствие. А вот остальные дзюдоисты – Ядов, Хамула,Канивец, Ньябали, Савицкий, Хаммо – не прыгнули выше головы, либо выступили ниже своих возможностей. Здесь нужно не просто бороться, а драться. А стопроцентной самоотдачи и воле к победе я у них не увидел.

У девочек у нас две потери. Из-за травм не участвовали в соревнованиях Анастасия Турчин и Елизавета Каланина. Да и у Черняк тяжелый год, не все получается. Плюс, очень насыщенный соревновательный график, поэтому подготовка к Играм в Минске была с поправкой на участие в рейтинговых турнирах.

На данный момент гарантировали себе олимпийские лицензии Белодед и Зантарая. Но и им нужно следить за рейтингом, чтобы в посеве на Олимпийских Играх получить хорошее место. Необходимо набирать баллы. Буквально через неделю нас ждет стопроцентный рейтинговый турнир в Монреале, потом Гран-при в Будапеште и Загребе, ну и конец августа – чемпионат мира в Токио. Рассчитываем на 7-9 олимпийских лицензий – 5-6 мужских и 1-4 женских. А вот на участии в командном турнире, видимо, придется поставить крест, так как у женщин у нас есть сразу несколько проблемных категорий».

Напомним, что Украина завоевала в соревнованиях по дзюдо на 2-х Европейских Играх в Минске две золотые медали. Их обладателями стали Дарья Белодед, в категории до 48 кг, и Георгий Зантарая, в категории до 66 кг.