Боец получил штраф за "пикантный" прием в бою (Видео)

Новости спорта: Судья заметил запрещенный прием и оштрафовал бойца.

В ночь на 23 июня, в Лондоне (Великобритания) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 223.

Бразилец Хорхе Канелла уступил англичанину Алфи Дэвису. Канелла проиграл единогласным решением судей – 27-29, 27-29, 27-29.

В третьем раунде случился неприятный эпизод: Канелла засунул палец ноги в задний проход соперника, за что получил штрафной балл.

Арбитр оштрафовал бразильца за нарушение следующего правила: «Запрещены любые проникания пальцами в анатомические отверстия, а также в рассечения и раны противника».