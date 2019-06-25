Боец получил штраф за "пикантный" прием в бою (Видео)

В ночь на 23 июня, в Лондоне (Великобритания) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 223.
Бразилец Хорхе Канелла уступил англичанину Алфи Дэвису. Канелла проиграл единогласным решением судей – 27-29, 27-29, 27-29.
В третьем раунде случился неприятный эпизод: Канелла засунул палец ноги в задний проход соперника, за что получил штрафной балл.
Ummmm....#Bellator223 pic.twitter.com/jwE6caYuBO
— Bellator MMA (@BellatorMMA) 22 июня 2019 г.
Арбитр оштрафовал бразильца за нарушение следующего правила: «Запрещены любые проникания пальцами в анатомические отверстия, а также в рассечения и раны противника».