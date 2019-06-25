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Вторник, 25.06.2019
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Боец получил штраф за "пикантный" прием в бою (Видео)

Боец получил штраф за "пикантный" прием в бою (Видео)
22:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Судья заметил запрещенный прием и оштрафовал бойца.

В ночь на 23 июня, в Лондоне (Великобритания) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 223.

Бразилец Хорхе Канелла уступил англичанину Алфи Дэвису. Канелла проиграл единогласным решением судей – 27-29, 27-29, 27-29.

В третьем раунде случился неприятный эпизод: Канелла засунул палец ноги в задний проход соперника, за что получил штрафной балл.

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Арбитр оштрафовал бразильца за нарушение следующего правила: «Запрещены любые проникания пальцами в анатомические отверстия, а также в рассечения и раны противника».

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Видео, MMA, Новости ММА, Хорхе Канелла - Алфи Дэвис, Хорхе Канелла, Алфи Дэвис.
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