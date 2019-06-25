Регистрация на отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных-2020 продлится до 20 июля

Новости спорта: Ветераны и военнослужащие, получившие ранения, травмы или заболевшие, выполняя свои обязанности во время АТО или ООС, могут до 20 июля подать свои заявки на участие в отборочном туре в сборную Украины.

В 2020 году сборная Украины после завершения Национальных Игр примет участие в Играх Непокоренных в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“Регистрация участников отбора в сборную Украины продлится до 20 июля на официальном сайте Игр Непокоренных в Украине invictusgames.in.ua. После регистрации участники отбора будут приглашены на спортивные тестирования во Львове, Одессе и Киеве по выбору участника”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в сборную Украины попадет на пять человек больше, чем в прошлом — международная Фундация Игр Непокоренных увеличила украинскую квоту с 15 до 20 участников.

Первым знакомством участников с дисциплинами Игр Непокоренных и тренерским составом сборной станут спортивные тестирования. Как сообщают в пресс-службе, это не соревнование, а возможность для участников попробовать себя в нескольких видах спорта под присмотром профессиональных тренеров и врачей и выбрать лучший для себя.

Участники спортивных тестирований допускаются к финальному этапу отбора — Национальных Игр Непокоренных, которые пройдут в Киеве 8 сентября. После завершения Национальных Игр отборочная комиссия в течение шести недель выберет и объявит окончательный состав сборной 17 октября.

В Минобороны напомнили, что Игры Непокоренных — это крупнейшие в мире международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, травмы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Каждые Игры объединяют сотни бойцов и их семьи, становятся площадкой для взаимной поддержки и обмена опытом, свидетельством несокрушимости духа защитников для тысяч зрителей, наблюдающих за их соревнованиями с трибун. Украина присоединилась к Играм Непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто.

В оборонном ведомстве добавили, что принять участие в нынешнем отборе могут все действующие военнослужащие и ветераны сектора безопасности и обороны Украины, а также добровольцы, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате выполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории АТО/ООС, а также в ходе миротворческих операции Украины с 1991 года.

Избрание сборной на Игры Непокоренных-2020 будет проходить по обновленным критериям, переданным украинскому оргкомитету Фондом Игр Непокоренных.

Основную роль в отборе будет играть влияние Игр Непокоренных на психологическую и физическую реабилитацию участников, а также их мотивация и поддержка ценностей Игр. Спортивные достижения будут учитываться, но будут иметь наименьший вес в принятии решающего значения.

За ходом отбора в сборную Украины можно будет следить на официальных страницах команды в социальных сетях: Facebook и YouTube.