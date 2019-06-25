Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание включены в предварительную программу Олимпиады-2024

Новости спорта: В предварительную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже вошли четыре новых вида спорта.

Сессия Международного олимпийского комитета включила брейк-данс, серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание в предварительную программу Олимпиады 2024 года, которая состоится в Париже.

Эти четыре вида спорта предложил МОК оргкомитет Игр 2024 в Париже. А такая возможность у них возникла благодаря реформе Олимпийской программы, начиная с 2020 года.

"Четыре вида спорта, которые предложил Париж, полностью соответствуют олимпийской программе 2020. Они способствуют более гендерно сбалансированному и более городскому развитию. А также предоставляют возможность общаться с молодым поколением. Предложенные виды спорта соответствуют этим принципам и укрепляют общую динамичную концепцию Игр в Париже 2024 года, которая сосредотачивается на инклюзивности, вдохновляет новую аудиторию и проводит социально ответственные игры", – заявил президент МОК Томас Бах.

Стоит добавить, что брейк-данс и спортивное скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады 2018 в Буэнос-Айресе. А скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют в олимпийской программе в Токио в следующем году.

Летние Олимпийские игры 2024 продлятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Париж принимал летние Игры 1900 и 1924 годов. Во Франции Игры последний раз проходили в 1992 году, когда зимние соревнования принимал Альбервиль. Заявку приурочили к 100-летию со дня предыдущей парижской Олимпиады.