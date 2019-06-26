Европейские игры-2019: расписание соревнований 26 июня

Новости спорта: На Европейских играх в Минске сегодня разыграют 16 комплектов медалей.

Участники II Европейских игр в Минске (Беларусь) в среду, 26 июня, разыграют 16 комплектов наград в пяти видах спорта.

В пятый медальный день Европейских игр-2019 определятся победители и призеры в вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Кроме того, состоятся предварительные соревнования по легкой атлетике, бадминтону, боксу, вольной борьбе, стендовой стрельбе и пляжному футболу (Украина в группе В сыграет с Испанией).

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград.