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Среда, 26.06.2019
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Европейские игры-2019: расписание соревнований 26 июня

Европейские игры-2019: расписание соревнований 26 июня
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На Европейских играх в Минске сегодня разыграют 16 комплектов медалей.

Участники II Европейских игр в Минске (Беларусь) в среду, 26 июня, разыграют 16 комплектов наград в пяти видах спорта.

В пятый медальный день Европейских игр-2019 определятся победители и призеры в вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Кроме того, состоятся предварительные соревнования по легкой атлетике, бадминтону, боксу, вольной борьбе, стендовой стрельбе и пляжному футболу (Украина в группе В сыграет с Испанией).

Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград.

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Спорт, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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