У Бондаренко остался осадок после Европейских игр-2019

Новости спорта: Так же Богдан рассказал о своем травмированном колене.

Обладатель бронзовой медали минских Европейских игр Богдан Бондаренко рассказал о тактике украинской команды, а также поведал свои переживания, когда узнал, что планка все-таки и упала и он не смог завоевать золото.

"В квалификации была борьба и за командное первенство, и за индивидуальные медали. И это внесло определенные коррективы, ведь кто-то прыгал только за очки, а кто-то еще и за награды. То есть внутри одной программы была еще и другая тактика. Например, в нашем матче победил Симон Хансен из Дании, но он будет прыгать еще в четвертьфинале, а у меня есть медаль и Украина прошла сразу в полуфинал. Перед каждым стояли разные задачи.

Не был ли в шоке датчанин от того, что выиграл у Богдана Бондаренко? Самое интересное, что он спринтер и приехал в Минск бежать. Но у них заболел прыгун в высоту и он его заменил. Думаю, это отличный дебют.

В первой попытке хотелось зарезервировать за собой бронзовую медаль, а в двух следующих уже показать высокий результат и выиграть золото. И третья попытка была очень близка к успеху. Я даже не почувствовал чем задел планку. Я встал, думаю: "Все! Есть победа!" Смотрю – а планка падает.

Есть ли дежавю с чемпионатом мира в Лондоне? Те же ощущения и такой же осадок... Когда ты сидишь первые пару минут после соревнований и понимаешь, что мог. Но, согласно формату, у тебя всего три попытки.

Ранее прыгун в высоту раскрыл свое мнение о формате соревнований.

Колено... Состоялась открытая тренировка, я только рассказал, как все прекрасно, насколько я готов. Прошел час. Поднимаюсь по лестнице в отель – и у меня заболело колено. Вместе с главным тренером Вячеславом Тиртишником поехали в больницу, через два часа у меня уже было сделано УЗИ, наметили план лечения, но оно даст эффект только через одну-две недели", - приводит слова легкоатлета ФЛАУ.