Футзал. Продэксим представит Украину в Лиге чемпионов

Новости спорта: Херсонский "Продэксим" сыграет в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.

В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2019/20 примут участие 57 клубов, среди которых и украинский “Продэксим”.

23 клуба с наивысшим коэффициентом получили пропуск в основной раунд, остальные 34 стартуют в предварительном. Жеребьевка обоих стадий состоится 4 июля в рамках одной церемонии, которая начнется в 15.00 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Предварительный раунд будет проходить 27 августа - 1 сентября. В нем 34 участника будут разделены на 7 групп по 4 команды и 2 группы по 3 команды. В основной раунд выйдут 9 победителей групп.

Основной раунд пройдет 8-13 октября. Путем А пойдут победитель предыдущей Лиги чемпионов "Спортинг”, первые 11 команд рейтинга УЕФА и клубы, занимающие 16-19-е места. Именно здесь стартует и чемпион Украины "Продэксим”, занимающий на данный момент 17 строчку рейтинга. Команды будут распределены на 4 группы, в элитный раунд выйдут по 3 сильнейших из каждой.

Путем В пойдут участники, находящиеся в рейтинге УЕФА на 12-15-м и 20-22-м местах, а также девять победителей групп предварительного раунда. Они также разделятся на 4 четверки, победители которых квалифицируются в элитный раунд.

В элитном раунде 16 клубов вновь разобьют на 4 группы, победители которых получат пропуск на финальную часть. Элит-раунд пройдет 19-24 ноября. Жеребьевка состоится 18 октября (в 15.00).

Финальная часть розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет 23-25 или 24-26 апреля 2020 года на площадке одного из участников.