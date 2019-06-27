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Президент UFC пытается отменить единственное поражение Джона Джонса

Президент UFC пытается отменить единственное поражение Джона Джонса
01:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дэна Уайт хочет пересмотреть результаты боя Джонс - Хэмилл.

Президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, сообщает BJPenn.

Единственное в карьере фиаско Джонс потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter. Тогда он проводил бой с Мэттом Хэмиллом. Джон тотально доминировал в том поединке, однако в ходе добивания использовал запрещённый удар. В результате рефери дисквалифицировал Джонса, а победа досталась Хэмиллу. Уайт же надеется, что результат той встречи будет изменён на «несостоявшийся».

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Если ему удастся реализовать этот план, Джонс сможет называть себя непобеждённым бойцом. Также в послужном списке американца значится ещё один несостоявшийся бой. В июле 2017 года он нокаутировал Даниэля Кормье. Однако после турнира в его крови были обнаружены запрещённые препараты, в результате чего Джонс был лишён победы.

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MMA, Джон Джонс, UFC, Новости ММА, Смешанные единобортсва.
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