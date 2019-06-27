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UFC расторгла контракт с россиянином Штырковым после проваленного допинг-теста

UFC расторгла контракт с россиянином Штырковым после проваленного допинг-теста
16:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боец Иван Штырков (15-0-1) и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба "Архангел Михаил".

Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста пиктограмма запрещённого вещества для набора мышечной массы.

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещённых препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы «В», которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещённых веществ для набора массы. Стоить отметить, что после этого у Ивана взяли ещё две пробы.

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По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания в UFC. Так что Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Иван Штырков.
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