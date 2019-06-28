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Александр Емельяненко может продолжить карьеру в Bare Knuckle FC

Александр Емельяненко может продолжить карьеру в Bare Knuckle FC
04:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в боксе без перчаток - в промоушене Bare Knuckle FC.

«Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не будет, он будет выступать в этой организации», — приводит слова менеджера Артёма Харланова ТАСС.

Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый случай в США с 1889 года, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.

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Напомним, что в промоушене выступает ещё один русскоязычный боец — Артём Лобов, выступающий под ирландским флагом.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Александр Емельяненко, Bare Knuckle FC.
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