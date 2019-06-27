Биатлонист Пидручный хочет попробовать себя в политике

Новости спорта: Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный может начать свою политическую карьеру.

Чемпион мира-2019 по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что активно следит за политической жизнью в Украине:

«Политика мне очень интересна, я всегда стараюсь быть в курсе всех событий и следить за политической жизнью своей страны. В будущем хотелось бы попробовать себя в политике. И не обязательно сразу с Верховной Рады, можно было бы начать и на городском уровне. Там, где ты больше нужен.

Если бы имел достаточную политическую власть, то в первую очередь брался бы за вопросы, которые связанны со спортом. Я же вижу, на каком там уровне все находится, очень хотелось бы это исправить».