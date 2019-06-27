Экс-чемпион UFC рассказал о несостоявшемся бое с Владимиром Кличко

Новости спорта: Боец UFC Джуниор Дос Сантос сейчас хочет организовать поединок с Деонтеем Уайлдером.

Боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Джуниор Дос Сантос заявил, что в ближайшее время планирует завоевать пояс UFC, а после начать работу на организацией боя с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

Бразилец также признался, что в свое время он пытался выйти на ринг с боксером. Он вызывал украинца Владимира Кличко, который даже принял вызов, однако из-за определенных обстоятельств бой так и не произошел.

"Еще в 2012 году, когда я был чемпионом UFC, я вызывал Владимира Кличко на бой. Он тоже был чемпионом в то время. Тогда я говорил, что побью его в боксерском поединке. Конечно, я не такой хороший промоутер, как Конор Макгрегор, который получил бой с Мэйвезером.

Кличко тогда принял мой вызов и заявил, что готов выйти со мной на ринг в любое время. К сожалению, чуть позже я проиграл свой пояс Веласкесу, поэтому продвигать бой с Владимиром не было никакого смысла.

Сейчас моя цель - это забрать пояс UFC, а после провести боксерский поединок. Я даже знаю кто мог бы стать моим соперником. Его имя Деонтей Уайлдер. Я вижу, что он великий боксер, который не убегает от хорошего боя. Он принимает все бои, но не выбирает драки. У нас с ним будет хороший поединок, мы заставим людей захотеть увидеть наш бой. Я вижу много дыр в нем", - приводит слова Дос Сантос MMA Fighting.

Отметим, что в следующем бою Дос Сантос встретится с Франсисом Нганну. Этот поединок состоится 29 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 3.