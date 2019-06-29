Европейские игры-2019. Сегодня в Минске разыграют 28 комплектов медалей

Новости спорта: Участники Европейских игр-2019 в Минске (Беларусь) в субботу, 29 июня, разыграют 28 комплектов наград в восьми видах спорта.

В предпоследний, восьмой медальный день Европейских игр-2019 определятся победители и призеры в греко-римской борьбе, боксе, спортивной гимнастике, велотреке, каратэ, бадминтоне, настольном теннисе и пляжном футболе.

В частности, в финале гимнастического многоборья Украину будут представлять Олег Верняев, Петр Пахнюк, Диана Варинская и Анастасия Бачинская. Боксер Виктор Выхрист сойдется с Мурадом Алиевым из Франции в решающем поединке за "золото" в супертяжелом весе (свыше 91 кг). Сборная Украины по пляжному футболу сыграет со Швейцарией за бронзовые медали. На "бронзу" также рассчитывают борцы Жора Абовян (60 кг), Алексей Калиниченко (67 кг) и Эльмар Нуралиев (77 кг). В соревнованиях по велотреку выступят Любовь Басова, Елена Старикова (спринт), Юлия Бирюкова (омниум), Владимир Джус (гонка преследования), Владислав Денисенко (гит 1 км), а также мужская команда в мэдисоне.

II Европейские игры завершатся 30 июня. Последний, 200-й комплект медалей разыграют представители каратэ.