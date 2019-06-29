Определились соперники сборной Украины на чемпионате Европы-2020 по гандболу

Новости спорта: В Вене (Австрия) состоялась жеребьевка финального турнира XIV чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет в квартете В с командами Чехии, Северной Македонии и Австрии.

Чемпионат Европы, в котором впервые примут участие 24 сборные, пройдет с 9 по 26 января 2020 одновременно в трех странах - Австрии, Норвегии и Швеции.

Результаты жеребьевки:

группа А (Грац) - Хорватия, Беларусь, Черногория, Сербия;

группа В (Вена) - Чехия, Северная Македония, Австрия, Украина;

группа С (Тронхейм) - Испания, Германия, Латвия, Голландия;

группа D (Тронхейм) - Франция, Норвегия, Португалия, Босния и Герцеговина;

группа Е (Мальме) - Дания, Венгрия, Исландия, Россия;

группа F (Гетеборг) - Швеция, Словения, Швейцария, Польша.

Сборная Украины шестой сыграет на чемпионате Европы (последний раз в 2010 году). Лучший результат "сине-желтых" - 11-е место (2002).