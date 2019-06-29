Главный тренер украинских легкоатлетов раскрыл секрет успеха на Евроиграх-2019

Новости спорта: Вячеслав Тыртышник прокомментировал выступления украинских легкоатлетов на Европейских играх-2019

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник, под руководством которого наша легкоатлетическая команда одержала победу в командном первенстве II Европейских игр, раскрыл секрет успеха.

Он отметил, что его подопечные боролись за каждое очко, сообщает пресс-служба НОК Украины.

"За счет чего нам удалось достичь успеха? Прежде всего, это сильный эмоциональный всплеск и огромное желание победить, ведь общекомандные соревнования проходят не так часто. Каждый спортсмен хочет проявить себя как можно лучше, показать свой максимум. Наша преимущество было еще и в том, что команда Украины ровная и сбалансированная при наличии сильных лидеров. Плюс огромная ответственность, поскольку каждый знал, что от него зависит результат всей команды. Боролись за каждое очко, каждую секунду - и победили! "Как информировало агентство, еа данный момент в активе украинцкв в Минске 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

II Европейские игры завершатся 30 июня