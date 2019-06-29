Пидручный восстановился после травмы

Новости спорта: Украинец продолжает подготовку к следующему сезону.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что восстановился после травмы колена и приступил к тренировкам. Вскоре капитан сборной Украины присоединится к команде.

«Благодаря врачам и реабилитологам проблемы с коленом практически позади. Я уже вернулся к тренировкам. Пока работаю по индивидуальному плану, но вскоре присоединюсь к команде», — написал Пидручный в Facebook.

На прошлой неделе Пидручный вынужден был взять паузу в тренировках из-за воспаления связок колена.

Лучшим результатом Дмитрия Пидручного в минувшем сезоне стало золото в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде.

В общем зачете Кубка мира украинец занял восемнадцатое место, набрав 425 очков