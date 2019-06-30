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Воскресенье, 30.06.2019
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Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей

Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В заключительный день Европейских игр-2019 в Минске (Беларусь) в воскресенье, 30 июня, разыграют 30 комплектов наград в шести видах спорта.

В последний, девятый медальный день Европейских игр-2019 определятся победители и призеры в греко-римской борьбе, боксе, спортивной гимнастике, велотрека, каратэ и бадминтоне.

В частности, в финалах отдельных гимнастических упражнений Украину будут представлять Олег Верняев (конь, брусья), Петр Пахнюк (вольные упражнения), Игорь Радивилов (кольца, опорный прыжок), Диана Варинская (бревно) и Анастасия Бачинская (вольные упражнения).

В решающих поединках за "золото" выступят боксеры Николай Буценко (64 кг) и Александр Хижняк (75 кг), борец Жан Беленюк (87 кг). Еще один "греко-римлянин" Николай Кучмий рассчитывает на "бронзу" в весовой категории до 130 кг.

Украина - четвертая в медальном зачете перед заключительным днем Европейских игр

В соревнованиях по велотреку выступят, в частности, Роман Гладыш (омниум), Елена Старикова (спринт), женская команда в мэдисоне; в турнире по каратэ - Екатерина Кривая (кумитэ, 50 кг), Анжелика Терлюга (кумитэ, 55 кг), Анита Серегина (кумитэ, 61 кг), Станислав Хоруна (кумитэ, 75 кг).

В активе сборной Украины пока 37 наград (10 золотых, 13 серебряных, 14 бронзовых) - четвертая позиция в общекомандном зачете среди 50 стран континента.

Всего в Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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