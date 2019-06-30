Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Хирн рассказал, когда Усик вернется в ринг
Хирн рассказал, когда Усик вернется в ринг
Александрия разгромила АЗ Алкмар (Видео)
Александрия разгромила АЗ Алкмар (Видео)
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)

Как сборная Украины по пляжному футболу проиграла Швейцарии матч за "бронзу" на ЕИ-2019 (Видео)

Как сборная Украины по пляжному футболу проиграла Швейцарии матч за "бронзу" на ЕИ-2019 (Видео)
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Украина - Швейцария на Европейских играх-2019.

Футболисты сборной Украины по пляжному футболу не смогли в субботу выиграть у команды Швейцарии "бронзовый" финал турнира ΙΙ Европейских игр.

Подопечные Евгения Вареницы на площадке минского спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" уступили соперникам со счетом 4:5.

Мячи в нашей команде забили Андрей Борсук (2) Константин Макеев и Игорь Борсук, у швейцарцев - Деян Станкович (2), Ноэль Отт, Валентин Ягги и Сандро Спаччаротелла.

Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей

"Золото" сегодня разыграют Испания и Португалия.

Напомним, сборная Украины на групповом этапе обыграла Италию и Испанию, досрочно завоевав путевку в полуфинал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пляжный футбол, Видео, Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
02 ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
03 Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
04 Беленюк поборется за золото Европейских игр
05 Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь