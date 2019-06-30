Как сборная Украины по пляжному футболу проиграла Швейцарии матч за "бронзу" на ЕИ-2019 (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Украина - Швейцария на Европейских играх-2019.

Футболисты сборной Украины по пляжному футболу не смогли в субботу выиграть у команды Швейцарии "бронзовый" финал турнира ΙΙ Европейских игр.

Подопечные Евгения Вареницы на площадке минского спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" уступили соперникам со счетом 4:5.

Мячи в нашей команде забили Андрей Борсук (2) Константин Макеев и Игорь Борсук, у швейцарцев - Деян Станкович (2), Ноэль Отт, Валентин Ягги и Сандро Спаччаротелла.

"Золото" сегодня разыграют Испания и Португалия.

Напомним, сборная Украины на групповом этапе обыграла Италию и Испанию, досрочно завоевав путевку в полуфинал.