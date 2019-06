Беленюк отпраздновал победу на Европейских играх зажигательным танцем

Новости спорта: Жан Беленюк феерично отпраздновал свою победу на Европейских играх

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк феерично отпраздновал свою победу на Европейских играх, которые проходили в Минске.

Жан устроил настоящее шоу не только во время соревнований, но и после их завершения. Спортсмен сначала пробежался с флагом Украины, а после станцевал украинский народный танец гопак под композицию DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What.

Видео зажигательного танца от Беленюка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну и по сложившейся традиции )))) Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 30 Июн 2019 в 10:53 PDT

"После победы на чемпионате Европы я уже танцевал гопак и он очень понравился всем. Чтобы порадовать людей, я вновь станцевал, внеся несколько новых движений", - признался Беленюк в интервью iSport.ua.