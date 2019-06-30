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Беленюк отпраздновал победу на Европейских играх зажигательным танцем

Беленюк отпраздновал победу на Европейских играх зажигательным танцем
22:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Жан Беленюк феерично отпраздновал свою победу на Европейских играх

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк феерично отпраздновал свою победу на Европейских играх, которые проходили в Минске.

Жан устроил настоящее шоу не только во время соревнований, но и после их завершения. Спортсмен сначала пробежался с флагом Украины, а после станцевал украинский народный танец гопак под композицию DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What.

Видео зажигательного танца от Беленюка:

 
 
 
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Ну и по сложившейся традиции ))))

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

"После победы на чемпионате Европы я уже танцевал гопак и он очень понравился всем. Чтобы порадовать людей, я вновь станцевал, внеся несколько новых движений", - признался Беленюк в интервью iSport.ua.

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Борьба, Жан Беленюк, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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