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Нурмагомедов: Нам нужно подраться с Фергюсоном

Нурмагомедов: Нам нужно подраться с Фергюсоном
08:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность встретиться с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет встретиться с Тони Фергюсоном, но считает, что тот первым должен проявить инициативу.

"Конечно, нам нужно с ним подраться. Но знаете, я же не выбираю соперника. Никогда не выбирал. Они предложили Тони бой с Холлоуэем за временный титул, он отказался и через месяц принял бой с Дональдом Серроне. Временный пояс взял Порье, и теперь он обязательный претендент на настоящий пояс. Это не мои проблемы. Я, слава богу, здоров и на победной серии, у меня нет ни одного поражения, и пояс также у меня. Так что условия должен ставить я. Если он хочет драться, он должен проявлять инициативу. Мне без разницы, с кем биться", - сказал Нурмагомедов в интервью Россия 24.

Ранее сообщалось, кого рассматривают в качестве главного фаворита на бой с Нурмагомедовым.

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов.
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