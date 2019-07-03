Пляжный футбол: Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2019

Новости спорта: Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2019.

В Минске состоялась жеребьевка отборочного раунда к чемпионату мира-2019 по пляжному футболу. Сборная Украины попала в группу D, а ее соперницами стали команды Испании, Азербайджана и Латвии.

Результаты жеребьевки отборочного раунда к чемпионату мира-2019:

Группа А: Россия, Германия, Венгрия, Эстония.

Группа В: Португалия, Франция, Норвегия, Молдова.

Группа С: Италия, Польша, Чехия, Казахстан.

Группа D: Испания, Украина, Азербайджан, Латвия.

Группа E: Швейцария, Беларусь, Турция, Литва.

Отборочный этап в европейском регионе пройдет с 19 по 27 июля. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут шестнадцать команд — по три сильнейших из группы и лучшая команда среди занявших четвертое место.

На чемпионат мира поедут пять лучших сборных Европы. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

Ранее сборная Украины огласила заявку на первый отборочный этап Евролиги-2019, который пройдет с 5 по 7 июля в Португалии. Украинцы сыграют в одной группе со Швейцарией (5 июля), Португалией (6 июля) и Польшей (7 июля).

Напомним, что на II Европейских играх в Минске Украина заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Швейцарии (4:5).