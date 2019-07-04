У Мотора возник конфликт с Федерацией гандбола Украины по поводу участия в SEHA-лиге

Новости спорта: Федерация гандбола Украины высказала недовольство по поводу участия Мотора в "SEHA-Газпром Лиге".

"На сегодняшний день на территории Украины не может быть представлена та или иная структура под названием Газпром в связи с тем, что Верховная Рада и Кабинет Министров дают четкое определение: данная структура находится в санкционных списках.

Федерация гандбола Украины выполняет законы Украины, имеет статус Национальной федерации. Мы не можем ставить под сомнение решение государственных представителей. Поэтому мы сегодня не рассматриваем возможность появления данных газпромовских структур на территории Украины, в частности мы против размещения их рекламной продукции", - говорится в заявлении Федерации на официальном сайте.

Сообщается, что Мотор не обсудил с ФГУ и не получил от ФГУ никаких подтверждений об участии в "SEHA-Газпром Лиге". К ФГУ не поступало ни одного регламентного документа этой структуры.

Ответ руководства Мотора не заставило себя ждать.

Клуб отметил, что данный турнир официально признан Европейской федерацией гандбола и объединяет в себе ведущие клубы Европы, участвующие в матчах Лиги Чемпионов ЕГФ и других европейских кубках.

"Считаем, что участие клуба Мотор в этом турнире повысит как мастерство игроков, выступающих за сборную команду Украины, так и авторитет украинского гандбола в мире в целом".

При этом в общении с клубом руководство ФГУ не указывало свою позицию относительно участия ГК Мотор в турнире SEHA-League, а лишь направила обращение в Министерство молодежи и спорта Украины "для разъяснения", хотя решение данного вопроса полностью находится в компетенции руководства ФГУ.

Министерство молодежи и спорта Украины дало официальный ответ, проинформировав руководство ФГУ об определенных ограничениях, но они абсолютно не касаются клубных вопросов, тем более SEHA-League. Никакого запрета на выступление клубных украинских команд в соревнованиях на территории европейских стран не существует.

"К сожалению, получается, что руководители ФГУ не понимают – участие в таком конкурентном турнире как SEHA-League принесет пользу и откроет новые возможности для ГК Мотор и минимум 7 наших игроков — членов национальной сборной Украины, а также для ФГУ в целом.

"Приезд в Украину, в рамках SEHA-League, сильнейших команд Европы (победитель Лиги чемпионов сезона 2018/2019 – Вардар Македония; чемпионы Словении, Словакии, Хорватии, Венгрии, Беларуси) – это развитие гандбола, его продвижение и популяризация среди молодежи и настоящий праздник для истинных любителей и ценителей "ручного мяча" – по сути то, к чему должны стремиться и чем должны заниматься сами руководители национальных федераций", - отмечает клуб.