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Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет

Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
21:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Цонга на старте Уимблдона за 59 минут обыграл четвертьфиналиста турнира-2011.

Француз Жо-Вильфрид Цонга в первом круге Уимблдона не испытал никаких проблем. Всего за 59 минут он обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:2, 6:1, 6:4.

Цонга 21 раз подал навылет, совершив при этом всего 1 двойную ошибку. Француз смог реализовать 6 из 9 брейк-пойнтов. Томич, который является четвертьфиналистом Уимблдона 2011 года, отличился одним эйсом и одной двойной ошибкой. Взять подачу соперника австралиец шансов не имел вовсе.

Отметим, что матч продолжался всего 58 минут, что очень не характерно для пятисетового формата поединков.

Стоит отметить, что это самая быстрая победа в мужском одиночном разряде Уимблдона за последние 15 лет.

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В следующем раунде турнира Цонга сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Ричардас Беранкис (Литва).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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Уимблдон, АТР, Теннис, Жо-Вилфрид Цонга, Уимблдон-2019.
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