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Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
14:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Большого Шлема в Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

В стартовом матче теннисистка обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Матч продолжался 1 час 6 минут и завершился со счетом 7:5, 6:0. За это время Свитолина совершила 1 двойную ошибку и проиграла только 1 гейм на своей подаче.

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В первом сете Элина вела 5:3, но Гаврилова смогла сравнять счет. Впрочем, украинка сразу же реабилитировалась и реализовала брейк. Во второй партии Свитолина не оставила шансов сопернице, разбив ее со счетом 6:0.

Во втором круге Уимблдона Свитолина встретится с победительницей пары Маргарита Гаспарян - Анна-Лена Фридзам.

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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