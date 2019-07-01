Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Новости спорта: Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Большого Шлема в Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

В стартовом матче теннисистка обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Матч продолжался 1 час 6 минут и завершился со счетом 7:5, 6:0. За это время Свитолина совершила 1 двойную ошибку и проиграла только 1 гейм на своей подаче.

В первом сете Элина вела 5:3, но Гаврилова смогла сравнять счет. Впрочем, украинка сразу же реабилитировалась и реализовала брейк. Во второй партии Свитолина не оставила шансов сопернице, разбив ее со счетом 6:0.

Во втором круге Уимблдона Свитолина встретится с победительницей пары Маргарита Гаспарян - Анна-Лена Фридзам.