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Украинцы выиграли 15 наград чемпионата Европы по подводному спорту

Украинцы выиграли 15 наград чемпионата Европы по подводному спорту
18:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsmsu.gov.ua

Новости спорта: В греческом городе Янина завершился чемпионат Европы по подводному спорту (плавание в ластах).

По итогам континентального первенства копилка сборной Украины пополнилась 15 наградами, семь из которых - золотые, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Трижды на высшую ступень пьедестала поднялся Алексей Захаров, который был самым быстрым на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (в ластах). Титулы чемпионов Европы также завоевали Елизавета Вакарева (400 метров, в ластах), которая стала бронзовым призером на 200-метровке в ластах, и Денис Грубник (400 метров, подводное плавание с аквалангом).

Даниил Колодяжный собрал полный комплект наград. Он стал лучшим на 100-метровке в биластах, выиграл "серебро" на 50 метров в биластах и замкнул тройку лидеров на дистанции 200 метров в биластах.

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Лучшей была украинская команда в составе Елизаветы Вакаревой, Кристины Мусиенко, Алексея Захарова и Александра Одинокова в соревнованиях смешанной эстафеты.

Серебряными призерами европейского чемпионата стали Ирина Пикинер (50 метров, в биластах) и Евгений Степанчук (100 метров, в биластах). Дважды украинская женская команда завоевала серебряные награды в эстафетах (4х100 метров, 4х200 метров).

Виктория Уварова получила в актив украинской сборной бронзовую награду на дистанции 100 метров в ластах.

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Подводное плавание, Чемпионат Европы по подводному плаванию.
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