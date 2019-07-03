Состав сборной Украины по пляжному футболу на отбор Евролиги-2019

Новости спорта: Наставник сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница определился с составом команды на первый отборочный этап Евролиги 2019 года.

Тренерский штаб сборной Украины по пляжному футболу для участия в первом отборочном этапе Евролиги, который пройдет в португальском городке Назаре 5 - 7 июля, вызвал 10-х исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В состав сборной Украины вошли:

вратари - Андрей Неруш, Владимир Гладченко;

полевые игроки - Константин Макеев, Юрий Щерица, Роман Пачев, Дмитрий Медведь, Андрей Пашко, Евгений Петров, Иван Глуцкий, Ярослав Заворотный.

Во вторник украинская команда провела вечернюю тренировку, а уже сегодня, 3 июля, отправляется в Португалию.

По результатам жеребьевки, сборная Украины попала в группу 1, где ее соперниками станут сборные Португалии, Швейцарии и Польши.

Расписание матчей группы 1 с участием сборной Украины

5 июля. Украина — Швейцария. 17.15

6 июля. Украина — Португалия. 21.30

7 июля. Украина — Польша. 16.30

В группе 2 сыграют Россия, Испания, Азербайджан и Турция.

Напомним, что в нынешнем сезоне регламент Евролиги претерпел ощутимые изменения. Число отборочных этапов сократилось с 5 до 2. Второй этап пройдет в итальянской Катании, однако Украина в нем принимать участия не будет.

Для попадания в Суперфинал Евролиги украинцы должны успешно выступить в Назаре. Для выхода в финальную часть соревнований подопечные Евгения Вареницы по итогам отбора должны занять место не ниже 8-го. Всего в дивизионе А выступают 12 команд.

Матчи Суперфинала Евролиги-2019 будут пройдут в Португалии в городе Фигейра-де-Фош 5-8 сентября.