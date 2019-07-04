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Нурмагомедов - Порье: бойцы встретятся 5 июля

Нурмагомедов - Порье: бойцы встретятся 5 июля
22:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье примут участие в пресс-конференции UFC 5 июля.

UFC 5 июля проведёт пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 239, главным событием которого станет бой чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Тиаго Сантоса. В пресс-конференции примут участие чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его будущий соперник Дастин Порье, сообщает пресс-служба UFC. Помимо них, участие в предстоящем мероприятии примут Стипе Миочич, Макс Холлоуэй, Фрэнки Эдгар и Даниэль Кормье.

Ожидается, что на пресс-конференции будет объявлен следующий бой Конора Макгрегора.

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Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то минувший бой он провёл в апреле 2019 года и победил решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье, Нурмагомедов - Порье, UFC 239.
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