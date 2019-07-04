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Соловей требует отставки президента Федерации велоспорта

Соловей требует отставки президента Федерации велоспорта
08:41 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Чемпионка Европейских игр Анна Соловей сделала заявление по мотивам конфликта с Александром Башенко.

Соловей и Башенко поругались в Facebook – президент Федерации велоспорта Украины в грубой форме пообещал исключить спортсменку из сборной.

"Мне не давали денег, экипировку дало нам государство. Мы берем колеса в мужской сборной, этим колесам очень много лет, они уже все побитые и латаные.

Президент федерации велосипедного спорта Украины априори не может являться таким хамом. Я извиняюсь, но я жду отставки", - сказала Соловей в комментарии для YouTube-канала Вікна новини.

Федерация велоспорта Украины рассмотрит вопрос об увольнении Башенко

Башенко же продолжает настаивать на том, что Соловей нарушила свой контракт и должна покинуть национальную сборную.

Ранее поддержку Анне Соловей в конфликте с руководством Федерации велоспорта Украины выразил Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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Все по теме:

Велоспорт, Новости велоспорта, Анна Соловей, Александр Башенко, Европейские игры-2019.
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