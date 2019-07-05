Кормье стал бойцом года по версии World MMA Awards 2019

В Лас-Вегасе прошла церемония награждения победителей премии World MMA Awards 2019, на котором определяются лучшие спортсмены смешанных единоборств, судьи и журналисты ММА.
Бойцом года признан Даниэль Кормье, а Аун Ла Нсану победил в номинации "Зарубежный боец года"
Поединок между Тони Фергюсоном и Энтони Петтисом на UFC 229 был признан "Боем года". Победу техническим нокаутом одержал Фергюсон.
Сразу в трех номинациях победила бразильянка Аманда Нуньес: "Боец года среди женщин", "Нокаут года" и "Апсет года". Нуньес нокаутировала свою соотечественницу Крис Сайборг и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях.
"Камбэк года" достался Анджеле Ли, которая вернулась в спорт после автоаварии. Тренером года стал Майк Браун.