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Пятница, 05.07.2019
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Кормье стал бойцом года по версии World MMA Awards 2019

Кормье стал бойцом года по версии World MMA Awards 2019
00:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: В США определились лауреаты премии World MMA Awards 2019.

В Лас-Вегасе прошла церемония награждения победителей премии World MMA Awards 2019, на котором определяются лучшие спортсмены смешанных единоборств, судьи и журналисты ММА.

Бойцом года признан Даниэль Кормье, а Аун Ла Нсану победил в номинации "Зарубежный боец года"

Поединок между Тони Фергюсоном и Энтони Петтисом на UFC 229 был признан "Боем года". Победу техническим нокаутом одержал Фергюсон.

Экс-чемпион UFC Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа

Сразу в трех номинациях победила бразильянка Аманда Нуньес: "Боец года среди женщин", "Нокаут года" и "Апсет года". Нуньес нокаутировала свою соотечественницу Крис Сайборг и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях.

"Камбэк года" достался Анджеле Ли, которая вернулась в спорт после автоаварии. Тренером года стал Майк Браун.

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MMA, UFC, Новости ММА, Даниэль Кормье, World MMA Awards 2019.
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