Украинские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Берлине

Новости спорта: В Берлине (Германия) продолжается четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.

Мужская сборная Украины в составе Алексея Гунбина, Георгия Иваницкого и Сергея Макаревича вышла в финале командных соревнований в стрельбе из классического лука.

Украинские лучники начали командный турнир победой над сборной Италии - 5:4 (55:53, 50:52, 58:53, 50:52, 26:24), в четвертьфинале обыграли команду Китая - 5:4 (51:55, 54 52, 55:51, 48:53, 29:25), а в полуфинале - представителей Канады - 5:1 (53:52, 56:53, 55:55).

В финале этапа Кубка мира сборная Украины 7 июля встретится с командой Турции.