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Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарию

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарию
20:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинские пляжники добились победы в стартовом матче отбора Евролиги.

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарию в первом матче первого этапа квалификации Евролиги 2019 года, который стартовал в португальском городе Назаре.

Украина провалила начало игры. Уже ко второй минуте счет был 3:0 в пользу швейцарской команды, но еще в первом периоде украинцы отквитали два мяча, а в третьем периоде наша команда вышла вперед 4:3. После этого Швейцария отправила в наши ворота еще два мяча, вновь выйдя вперед, но концовка встречи полностью осталась за нашей командой - итоговый счет 7:5 в пользу "сине-желтых".

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В субботу, 6 июня, украинцы сыграют с хозяевами отборочного этапа - сборной Португалией. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу.
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