Лидер Динамо Цыганков тренируется по индивидуальному плану

Новости спорта: Виктору Цыганкову потребовалась индивидуальная программа из-за результатов тестирования.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков проводит тренировки по индивидуальной программе. Такие меры вызваны результатами тестирования, которые игрок показал на старте учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Австрии. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

По информации источника, это стало причиной того, что Цыганков не принял участия в первом спарринге Динамо на сборах против Ботошани, который киевляне не смогли выиграть.

Примерно такая же ситуация сложилась с Йосипом Пиваричем, Денисом Поповым и Виталием Буяльским, которые вернулись в общую группу с 4 июля.