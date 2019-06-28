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Шаран, Цыганков и Миколенко - лучшие по итогам сезона УПЛ 2018/19 по версии World Soccer

Шаран, Цыганков и Миколенко - лучшие по итогам сезона УПЛ 2018/19 по версии World Soccer
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Журнал World Soccer подвел итоги прошлого сезона в чемпионате Украины.

Журнал выделил персоналии в каждом из чемпионатов: "лучший игрок", "лучший тренер" и "открытие сезона". Об этом сообщает Footboom.

Лучшим игроком в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона стал Виктор Цыганков. Атакующий полузащитник киевского "Динамо" лишний раз подтвердил, что является одним из самых талантливых украинских игроков своего поколения. Его показатели говорят сами за себя: 18 голов и 11 результативных передач.

Лучшим тренером признан наставник "Александрии" Владимир Шаран. Его подопечные смогли навязать борьбу киевскому “Динамо” за серебряные награды и завершили сезон на 3 месте.

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Открытием сезона в УПЛ стал юный защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Ему удалось отлично заменить Йосипа Пиварича, получившего серьезную травму во время сезона. Также он дебютировал и в составе сборной Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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