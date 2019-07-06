Сегодня стартует "Тур де Франс-2019"

Новости спорта: Сегодня в Брюсселе стартует самая знаменитая велогонка мира - "Тур де Франс".

В субботу первый этап знаменитой велогонки "Тур де Франс" стартует из бельгийской столицы, где в связи с этим царит большое оживление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.

Вблизи центральной площади Гран-плас открыт небольшой парк аттракционов для любителей этого вида спорта.

Накануне здесь прошли презентации команд, которым предстоит трёхнедельная гонка. Увидеть их пришли 75 000 человек.

Городские власти ожидают, что около миллиона поклонников велоспорта соберутся здесь, чтобы увидеть начало 106-го "Тур де Франс". Спортсменов ждёт путь 3480 км.

Напомним, в 2018 году британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем "Тур де Франс".