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Бегун упустил победу, начав праздновать за круг до финиша (Видео)

Бегун упустил победу, начав праздновать за круг до финиша (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легкоатлет по ошибке начал праздновать победу в забеге за круг до финиша.

Представитель Эфиопии Хагос Гебривет из-за своей оплошности упустил победу на дистанции 5000 м на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария).

Перед заключительным кругом спортсмен лидировал с большим отрывом, но затем замедлился и начал праздновать успех раньше времени. Когда Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.

 

Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Напомним, на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу в прыжках в высоту. Ласицкене с третьей попытки преодолела высоту 2,02 м. Второй результат показала белоруска Карина Таранда, повторившая рекорд Беларуси — 2,0 метра. Третье место заняла болгарка Мирела Демирева (1,97 м).

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Спорт, Бег, Новости спорта, Хагос Гебривет.
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