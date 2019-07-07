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Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Сборная Украины по пляжному футболу провела очередной матч первого отборочного этапа Евролиги-2019 в португальском Назаре.

Во втором туре группы 1 украинцы встречались с хозяевами этапа командой Португалии, которой проиграли со счетом 1:3.

Счет открыли португальцы на 6-й минуте, до перерыва Ярослав Заворотный восстановил равновесие. Во втором периоде пиренейцам удалось дважды "расписаться" в воротах "сине-желтых".

Португалия досрочно стала первым участником Суперфинала Евролиги. Украинской команде, чтобы присоединиться к португальцам, нужно выиграть в третьем туре у команды Польши, которая в дополнительное время уступила швейцарцам (6:7).

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Напомним, сборная Украины на старте отбора Евролиги одержала волевую победу над командой Швейцарии - 7:5.

 

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Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу, Сборная Португалии по пляжному футболу.
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