Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги

Новости спорта: Сборная Украины по пляжному футболу провела очередной матч первого отборочного этапа Евролиги-2019 в португальском Назаре.

Во втором туре группы 1 украинцы встречались с хозяевами этапа командой Португалии, которой проиграли со счетом 1:3.

Счет открыли португальцы на 6-й минуте, до перерыва Ярослав Заворотный восстановил равновесие. Во втором периоде пиренейцам удалось дважды "расписаться" в воротах "сине-желтых".

Португалия досрочно стала первым участником Суперфинала Евролиги. Украинской команде, чтобы присоединиться к португальцам, нужно выиграть в третьем туре у команды Польши, которая в дополнительное время уступила швейцарцам (6:7).

Напомним, сборная Украины на старте отбора Евролиги одержала волевую победу над командой Швейцарии - 7:5.