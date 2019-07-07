Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал Всемирной Универсиады-2019

Новости спорта: На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился групповой турнир по баскетболу.

Мужская студенческая сборная Украины в своем третьем матче одержала вторую победу, обыграв команду Финляндии - 72:65 (13:18, 24:14, 13:10, 22:23) и вышла в четвертьфинал соревнований.

В другом поединке группы С баскетболисты США взяли верх над китайцами - 99:70 (18:25, 29:19, 26:8, 26:18).

Турнирное положение: США - 6 очков, Украина - 5, Финляндия - 4, Китай - 3.

В 1/4 финала 8 июля украинские баскетболисты сойдутся с командой Канады, которая стала первой в квартете D.

Другие четвертьфинальные пары составили Израиль и Латвия, Аргентина и Австралия, США и Германия.

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Студенческие Игры-2019 пройдут до 14 июля.