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Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал Всемирной Универсиады-2019

Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал Всемирной Универсиады-2019
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился групповой турнир по баскетболу.

Мужская студенческая сборная Украины в своем третьем матче одержала вторую победу, обыграв команду Финляндии - 72:65 (13:18, 24:14, 13:10, 22:23) и вышла в четвертьфинал соревнований.

В другом поединке группы С баскетболисты США взяли верх над китайцами - 99:70 (18:25, 29:19, 26:8, 26:18).

Турнирное положение: США - 6 очков, Украина - 5, Финляндия - 4, Китай - 3.

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В 1/4 финала 8 июля украинские баскетболисты сойдутся с командой Канады, которая стала первой в квартете D.

Другие четвертьфинальные пары составили Израиль и Латвия, Аргентина и Австралия, США и Германия.

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Студенческие Игры-2019 пройдут до 14 июля.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Всемирная Универсиада-2019.
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