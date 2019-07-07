7 июля на Всемирной Универсиаде-2019 разыграют 31 комплект медалей

Новости спорта: На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) в воскресенье, 7 июля, разыграют 31 комплект наград в 9 видах спорта.

В четвертый медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в прыжках в воду, фехтовании, спортивной гимнастике, дзюдо, пулевой стрельбе, регби-7, настольном теннисе, тхэквондо и плавании.

Квалификационные соревнования продолжат представители баскетбола, волейбола, водного поло, футбола и тенниса.

За три дня в Неаполе награды завоевали спортсмены 37 стран. В активе сборной Украины пока одна бронзовая медаль дзюдоистки Анны Антикало и 30-е место в общекомандном зачете среди 170 стран-участниц.

До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.