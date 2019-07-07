Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей
Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей
Кэмпбелл: Смогу побить Ломаченко, оставаясь самим собой
Кэмпбелл: Смогу побить Ломаченко, оставаясь самим собой
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019

7 июля на Всемирной Универсиаде-2019 разыграют 31 комплект медалей

7 июля на Всемирной Универсиаде-2019 разыграют 31 комплект медалей
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер napoli2019_ita

Новости спорта: На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) в воскресенье, 7 июля, разыграют 31 комплект наград в 9 видах спорта.

В четвертый медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в прыжках в воду, фехтовании, спортивной гимнастике, дзюдо, пулевой стрельбе, регби-7, настольном теннисе, тхэквондо и плавании.

Квалификационные соревнования продолжат представители баскетбола, волейбола, водного поло, футбола и тенниса.

За три дня в Неаполе награды завоевали спортсмены 37 стран. В активе сборной Украины пока одна бронзовая медаль дзюдоистки Анны Антикало и 30-е место в общекомандном зачете среди 170 стран-участниц.

Месси: Надеюсь, VAR и судьи не помешают Перу в финале Кубка Америки

До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирная Универсиада-2019, Неаполь-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джон Джонс: Я не чувствую, что я лучший в истории
02 Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга
03 Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
04 Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)
05 Надаль в девятый раз вышел в 1/8 финала Уимбдлона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь