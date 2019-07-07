Месси: Надеюсь, VAR и судьи не помешают Перу в финале Кубка Америки

Новости спорта: Лионель Месси считает, что судьи помешали сборной аргентины выйти в финал Копа Америка-2019.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о результате поединка с Чили (2:1) в матче за 3-е место на Копа Америка, а также прокомментировал свое удаление.

На 37-й минуте игры форварда "альбиселесте" удалили с поля вместе с защитником Гари Меделем.

"Я очень возмущен, потому что я не заслуживал красной карточки. Думаю, мы провели очень хороший матч. Мы вели в счете, но, к сожалению, существует коррупция, судьи…"

"Мы покидаем турнир с чувством, что нам не позволили быть в финале, мы были готовы к лучшему. В матчах с Бразилией и Чили мы показали свою лучшую игру, но произошло то, что произошло".

"Думаю, в этом нет сомнений – все подготовлено для того, чтобы Бразилия выиграла Копа Америка. Надеюсь, VAR и судьи не помешают Перу, потому что эта команда может победить", – приводит слова Месси CBS Sports.

Ранее сообщалось, что Аргентина запросила у КОНМЕБОЛ записи разговоров арбитров с матча против Бразилии.