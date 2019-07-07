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UFC наградила бонусами Масвидаля и Нуньес

UFC наградила бонусами Масвидаля и Нуньес
12:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранним утром 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 239.

По его итогам руководство промоушена наградило ряд бойцов традиционными бонусами.

В этот раз в UFC не стали выбирать лучший бой вечера. Вместо этого в организации назначили четыре бонуса за лучшее выступление, об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции после завершения шоу.

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По $ 50 тыс. получили Ядонг Сун, нокаутировавший Алехандро Переса, и Ян Блахович, досрочно справившийся с Люком Рокхолдом и сломавший тому челюсть. Также чеки на $ 50 тыс. получили Аманда Нуньес и Хорхе Масвидаль. Первая эффектно нокаутировала экс-чемпионку Холли Холм. Что касается Масвидаля, то тот и вовсе установил рекорд промоушена, отправив экс-чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена в нокаут за пять секунд.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, UFC 239.
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