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Украинские лучники выиграли "серебро" на этапе Кубка мира в Германии

Украинские лучники выиграли "серебро" на этапе Кубка мира в Германии
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Берлине (Германия) завершается четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука.

Мужская сборная Украины в составе Алексея Гунбина, Георгия Иваницкого и Сергея Макаревича завоевали серебряные медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука.

В финале украинские лучники уступили сборной Турции - 4:5 (56:53, 53:56, 53:53, 54:54, 26:27).

Бронзовыми призерами немецкого этапа Кубка мира стали представители США, которые выиграли противостояние за 3-е место у соперников из Канады - 6:2 (57:51, 54:56, 57:51, 54:45).

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Напомним, Гунбин, Иваницкий и Макаревич начали командный турнир победой над сборной Италии - 5:4 (55:53, 50:52, 58:53, 50:52, 26:24), в четвертьфинале обыграли команду Китая - 5:4 (51:55, 54:52, 55:51, 48:53, 29:25), а в полуфинале - трио из Канады - 5:1 (53:52, 56:53, 55:55).

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Стрельба из лука, Сборная Украины по стрельбе из лука.
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