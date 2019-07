Женская сборная США выиграла волейбольную Лигу наций

Сборная США по волейболу в решающем матче «Финала шести» женской Лиги наций в Нанкине (Китай) одержала волевую победу над командой Бразилии со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13).

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай

Финал

Бразилия — США — 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15).

Ранее бронзовые медали завоевали китайские волейболистки, которые взяли верх над Турцией со счётом 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21).

В 2018 году победителем Лиги наций также стала сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

USA all the way!

They beat Brazil in an amazing comeback (20-25, 22-25, 25-15, 25-21, 15-13) and retained the #VNLWomen title.



Relive the final https://t.co/PG8z9KJUvX#BePartOfTheGame #volleyball #VNL @volei @usavolleyball pic.twitter.com/dx5dVa84mZ

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 7 июля 2019 г.