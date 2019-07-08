Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедов - Порье

Новости спорта: Тони считает россиянина фаворитом этого поединка.

Бывший чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал о том, кого он считает фаворитом в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

"Эль Кукуй" также выделил сильные стороны каждого из бойцов и спрогнозировал возможный результат этого боя.

"Я считаю, что Хабиб победит Порье. Дастин обладает хорошими навыками бокса, он также отлично оказывает давление. Однако Хабиб будет с ним бороться.

Если Порье не будет быстро действовать, он окажется на канвасе октагона. Если ты оказываешься на настиле с Хабибом, то игра окончена", – приводит слова Фергюсона MMA Junkie.

Поединок Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Напомним, ранее Хабиб заявил, что его следующий соперник ему не ровня.