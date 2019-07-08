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Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедов - Порье

Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедов - Порье
12:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тони считает россиянина фаворитом этого поединка.

Бывший чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал о том, кого он считает фаворитом в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

"Эль Кукуй" также выделил сильные стороны каждого из бойцов и спрогнозировал возможный результат этого боя.

"Я считаю, что Хабиб победит Порье. Дастин обладает хорошими навыками бокса, он также отлично оказывает давление. Однако Хабиб будет с ним бороться.

Если Порье не будет быстро действовать, он окажется на канвасе октагона. Если ты оказываешься на настиле с Хабибом, то игра окончена", – приводит слова Фергюсона MMA Junkie.

Поединок Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Напомним, ранее Хабиб заявил, что его следующий соперник ему не ровня.

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Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Новости UFC, Дастин Порье.
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