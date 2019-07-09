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Беленюк и Верняев пригласили Зеленского

Беленюк и Верняев пригласили Зеленского
16:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Жан Беленюк и Олег Верняев пригласили Владимира Зеленского на встречу с украинскими спортсменами.

Чемпионы Евроигр-2019 украинские спортсмены Жан Беленюк и Олег Верняев пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу с украинской спортивной элитой.

Свое видеообращение спортсмены разместили в Instagram.

“Встреча президента с представителями спортивной элиты страны — очень позитивный сигнал о коммуникации между спортом высших достижений и высшим руководством государства. Это очень важно для нас всех”, - говорится в подписи к нему.

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Напомним, украинский спортсмен Жан Беленюк в турнире по греко-римской борьбе стал чемпионом Европейских игр-2019 в весовой категории до 87 кг, а чемпион Евроигр-2019 гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом Украины в июне.

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НОК Украины, Олег Верняев, Владимир Зеленский, Жан Беленюк.
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