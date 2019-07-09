Призер Олимпиады спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге

Новости спорта: Известный пловец спас 45-летнего гея, упавшего в воду с надувного единорога.

Итальянский пловец Филиппо Маньини, дисквалифицированный на четыре года за применение допинга, спас жизнь утопающего мужчины по имени Андреа Бенедетто, сообщает BBC.

Двумя днями ранее Бенедетто сочетался браком со своим бойфрендом в Кальяри. Пара плавала на надувном единороге, когда внезапно Бенедетто упал в воду. Температура воды оказалась ниже ожидаемой, и у мужчины свело ноги. Супруг Андреа пытался удержать его голову над водой и сквозь рыдания стал умолять о помощи.

37-летний Маньини увидел произошедшее и сумел быстро доплыть до Бенедетто.

«Я просто сделал то, что должен был сделать. Когда я доплыл до него, он не мог говорить, наглотался морской воды и был в ступоре. Мы смогли погрузить его на надувной матрац, который взяли у других отдыхающих», — сказал Маньини.

Бенедетто доставили в больницу вовремя.

«После того как я пришёл в сознание, то сразу подумал о своём муже. Только спустя несколько часов я осознал, что меня спас Филиппо Маньини. Но у меня не было возможности отблагодарить его, так как у меня нет его контактов. Надеюсь поблагодарить его лично», — сказал Бенедетто.

Маньини является двукратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы, а также призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах.