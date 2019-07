Итальянский спринтер Deceuninck Quick Step Элия Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс-2019.

Второй результат показал норвежец Александер Кристофф (UAE Team Emirates). Тройку призеров замкнул Калеб Юэн из Австралии (Lotto–Soudal).

Лидерство в общем зачете сохранил его партнер по команде, победитель вчерашнего этапа Жулиан Алафилипп.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Последний километр этапа:

Relive the last kilometre of today's stage and @eliaviviani's huge win!

Revivez le dernier kilomètre de l'étape du jour et la victoire au sprint d'Elia Viviani! #TDF2019 pic.twitter.com/z5Hx8b1h9C

— Tour de France™ (@LeTour) 9 июля 2019 г.